В России уволили учителя, пожаловавшегося президенту на заработную плату

19:16, 29 дек 2021

Учитель из Курганской области, В. Кочеулов, который предъявил претензии Путину в связи с низкими з/п учителей, отныне безработный. Руководство учебного заведения порекомендовало ему "идти в психушку". Внезапно всех местных преподавателей отвезли на медицинский осмотр, в процессе которого одному Кочеулову была выдана справка о профнепригодности. Мужчина уверен, что данный вердикт является инициативой районной чиновницы из министерства образования.







"Она предпринимает все усилия, чтобы лишить меня работы. Все это связано с моими попытками защитить права учителей. Была целая череда ее нападок в мою сторону", - говорит Владимир Кочеулов.





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