В Волгограде 64-летний мужчина перенес инсульт после вакцинирования "Спутником"

19:23, 29 дек 2021

Пожилой мужчина получил первую дозу вакцины "Спутник" в прошлом месяце. Спустя трое суток у него повысилась температура. Родственники приняли решение поместить его в больницу для обеспечения присмотра медиками.







В течение недельного пребывания в больнице у дедушки случился инсульт, однако данную информацию родственникам не передали. На их звонки в медучреждении отвечали хамством и игнорированием всех вопросов. Узнать о здоровье мужчины родственникам удалось лишь после обращения в областное министерство здравоохранения.



Выяснилось, что после инсульта ему не только ставили уколы, не предусмотренные для сердечников, так еще и проглядели травму руки, которую мужчина получил при падении. Жалобы пациента оставались без внимания, даже рентген доктора сделать не удосужились. После всех злоключений дедушка вновь оказался дома.





Парализованный старик совсем недавно был относительно здоровым мужчиной, мужем, отцом и дедом. Больницу он покидал уже будучи обездвиженным. Его родственники рассказали, что им не удалось получить ни осмотра врачей, ни реабилитации.





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