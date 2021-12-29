В Башкортостане супруги отпраздновали золотую свадьбу

22:47, 29 дек 2021

Семья Киняшовых из Благовещенска находятся в браке уже половину столетия. В районном отделе ЗАГСа юбиляры вновь повторили клятву верности и спели задушевную песню, танцуя традиционный свадебный вальс.



"Вновь и вновь вспоминаю его молоденьким солдатиком, который зашел в наш дом и сразу обратил на меня внимание (как он позднее сознался), - говорит Надежда Киняшова. - Все происходило как вчера, а прошло 50 лет. За весь период наших отношений я ни разу не усомнилась, что встреча с Вовой главный подарок, предначертанный мне судьбой".



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram