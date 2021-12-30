В Башкирии прогнозируется небольшое потепление

08:04, 30 дек 2021

Синоптики Башгидрометцентра рассказали, какая погода ждет местных жителей в последние два дня перед Новым годом. По информации метеорологов, 30 числа будет по-прежнему холодно, а вот 31 декабря ожидается потепление.







В предпоследний день уходящего года, 30 декабря, как передали метеорологи, днем местами пройдет небольшой снег. Ветер будет умеренный и южный. Температура воздуха днем составит от -13 до -18°.



В канун Нового года, 31 декабря, ночью и днем пообещали также небольшой снег с гололедом. Резкие порывы ветра также не прогнозируются. Температура воздуха ночью -13,-18°, при прояснениях -20,-25°, днем -7,-12°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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