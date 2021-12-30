В России оформить рождение, усыновление, развод теперь можно в любом отделе ЗАГС

11:40, 30 дек 2021

С 30 декабря этого года оформить любые акты гражданского состояния (рождение ребенка, развод, усыновление и т.д.) можно в ЗАГСе любого региона. Соответствующие поправки были внесены в закон "Об актах гражданского состояния".



Раньше зарегистрировать рождение ребенка можно было только по месту его рождения или по месту жительства родителей, брак расторгался по месту жительства супругов или по месту госрегистрации заключения брака. В любом ЗАГСе брак только регистрировался.



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