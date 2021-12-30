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В Башкирии спасатели получили 12 новых пожарных машин

В Башкирии спасатели получили 12 новых пожарных машин

12:05, 30 дек 2021

В честь Дня спасателя башкирские пожарные получили 12 спецмашин. Ключи от новой техники вручил Радий Хабиров.

11 пожарных машин поступили на службу в пожарно-спасательные части МЧС республики, а еще одну автоцистерну получила добровольная пожарная команда Учалинского района, победившая в конкурсе среди социально-ориентированных НКО на предоставление федеральных субсидий в 2021 году.

Уфимская пожарная часть получила пожарно-спасательный автомобиль с установкой пожаротушения гидроабразивной резкой, пожарную автолестницу, авторазливочную станцию мобильного комплекса санитарной обработки и бортовой Камаз–манипулятор.


Глава Башкирии отметил, что за несколько лет в республике активно поддерживают пожарную службу, а в Баймакском, Чишминском и Кугарчинском районах появились новые части. Пожарные службы получили 75 единиц техники стоимостью в полмиллиарда рублей.

- В этом году мы сделали то, чего наши спасатели ждали многие годы – приобрели пожарно-спасательный вертолёт. Он собран на нашем авиазаводе в Кумертау и проходит испытания, - отметил Радий Хабиров. - Теперь у нас есть, можно сказать, своя спасательная авиация, способная тушить природные пожары на отдалённых и труднодоступных территориях.

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Источник: www.sobkor02.ru
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