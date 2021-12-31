В Башкирии стал известен прогноз погоды на первые 3 дня нового 2022 года

13:39, 31 дек 2021

Синоптики Башгидромета опубликовали прогноз погоды в Башкирии на первые дни 2022 года – с 1 по 3 января.



По данным специалистов, в республике ожидается снег различной интенсивности, 3 января он будет идти особо сильно. Во 2-3 числах в отдельных районах возникнет метель при усилении ветра до 15-18 метров в секунду.







– На дорогах ситуация ухудшится – ожидается снежный накат, снежные заносы, гололедица, – предупредили синоптики.



Преобладающая температура воздуха 1-3 января ночью составит -7,-12° (при прояснениях -15,-20°), днем -3,-8° (местами подморозит до -11°).



4 января интенсивность осадком уменьшится, а температура начнет понижаться.





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