В Башкирии при входе в госучреждение требуют QR-код

09:56, 01 янв 2022

В министерстве земельных и имущественных отношений РБ ввели новые правила для посетителей. Теперь попасть в коридоры государственного ведомства можно только при наличии куар-кода. В Башкирии согласно указу о повышенной готовности этот документ нужно предъявлять в торговых центрах, магазинах большой площади, розничных рынках, в сфере обслуживания и культурных учреждениях, а также при заселении в гостиницы и санатории.







Однако ни в указе, подписанном главой РБ Радием Хабировым, ни в циркулярах Роспотребнадзора ни слова не говорится, что куар-код нужно предъявлять и при посещении государственных учреждений. Известно, что введенные в связи с пандемией ограничительные меры с требованием QR-кодов в Башкирии не коснулись небольших магазинов, аптек, МФЦ и банков, и всех государственных учреждений.

— Это административный произвол, - уверен адвокат Мурат Сабитов. – Не существует нормативных актов, ограничивающих права посетителей минимущества. Как я понял, внутреннего приказа министра о требовании QR-кодов при входе в здание, так же не существует. Возможно, что чиновники ввели это правило, надеясь сохранить здоровье своих сотрудников. Или переусердствовали, желая понравиться вышестоящему начальству, активно борющемся с коронавирусом. Но в любом случае, это требование – незаконно, потому что ограничивает права большого числа граждан.





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Но в министерстве земельных и имущественных отношений ввели собственные правила для посетителей ведомства. На входе повесили плакат, информирующий посетителей, что QR-код они могут получить на сайте Госуслуг, не только сделав прививку от коронавируса или переболев менее полугода назад, но и сдав тест ПЦР.