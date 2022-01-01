Владимир Путин запретил вывозить древесину из России

12:04, 01 янв 2022

С 1 января 2022 года начал действовать запрет на вывоз ценных пород дерева из РФ. Распоряжение о данном запрете было введено в сентябре 2020 года по распоряжению президента России Владимира Путина.







«Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», — сказал президент во время совещания по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса. Видеоконференция проходила в сентябре 2020 года.



В ходе конференции Путин также поручил реформировать систему контроля за лесами, распространить жесткий надзор на транспортировкой, хранением и переработкой древесины. Сейчас эта система «не лезет ни в какие ворота», подчеркнул президент.





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