Стало известно, как вырастет пенсия в 2022 году

16:46, 01 янв 2022

С 1 января 2022 года страховые пенсии в России проиндексируют на 5,9%. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на портале «Система обеспечения законодательной деятельности».







«Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации на 5,9% устанавливается с 1 января 2022 года в сумме 6 401 рубль 10 копеек», — говорится в тексте законопроекта.



Также, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, пенсии в 2023 году будут проиндексированы на 5,6%, а в 2024 — на 5,5%. Среднегодовой размер страховой пенсии, согласно прогнозу, в 2022 году вырастет на 5% до 17 115,19 рубля (+818,68). Страховая пенсия по старости неработающих пенсионеров увеличится на 5,6% (почти на тысячу) до 18 520,70 рубля.





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Фото: newsbash.ru