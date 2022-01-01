Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкирии в новогоднюю ночь на свет появилось 10 малышей

В Башкирии в новогоднюю ночь на свет появилось 10 малышей

20:31, 01 янв 2022

В новогоднюю ночь 2022 года (с 00:00 до 09:00) в родильных домах республики на свет появились 10 малышей. Девочек родилось шесть, мальчиков — четыре.

Первая девочка весом 2910 г и ростом 51 см родилась в Республиканском перинатальном центре в 00:45. Всего в центре на свет в новогоднюю ночь появились два мальчика и две девочки.

В новогоднюю ночь 2021 года родилось 15 младенцев. Годом ранее — 20 детей.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии некоторым работникам не выдали премию ко Дню народного единства, которую распорядился выдать Глава РБ Радий Хабиров. Часть руководителей проигнорировали решение руководства республики.


Читайте также:

Стало известно, как вырастет пенсия в 2022 году
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: bash.news
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: