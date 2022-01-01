В Башкирии в новогоднюю ночь на свет появилось 10 малышей

20:31, 01 янв 2022

В новогоднюю ночь 2022 года (с 00:00 до 09:00) в родильных домах республики на свет появились 10 малышей. Девочек родилось шесть, мальчиков — четыре.







Первая девочка весом 2910 г и ростом 51 см родилась в Республиканском перинатальном центре в 00:45. Всего в центре на свет в новогоднюю ночь появились два мальчика и две девочки.



В новогоднюю ночь 2021 года родилось 15 младенцев. Годом ранее — 20 детей.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии некоторым работникам не выдали премию ко Дню народного единства, которую распорядился выдать Глава РБ Радий Хабиров. Часть руководителей проигнорировали решение руководства республики.





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