В Башкирии резко похолодает до -31

11:05, 03 янв 2022

Сегодня на дорогах республики прогнозируются снежные заносы и накат, днем небольшой снег, по югу республики до умеренного. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха составит -5,-10 градусов, с понижением в течении дня до -10,-15 градусов.







Во вторник, 4 января, местами пройдет небольшой снег. Ветер северо-западный с переходом на южный умеренный. Столбики термометров ночью покажут -16,-21, при прояснениях до -26, днем -13,-18.



В среду, 5 января, местами по региону пройдет небольшой снег. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит -18,-23, местами -26,-31, днем в северной половине республики -15,-20, в южной половине -8,-13.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram