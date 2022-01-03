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В Башкирии резко похолодает до -31

В Башкирии резко похолодает до -31

11:05, 03 янв 2022

Сегодня на дорогах республики прогнозируются снежные заносы и накат, днем небольшой снег, по югу республики до умеренного. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха составит -5,-10 градусов, с понижением в течении дня до -10,-15 градусов.

Во вторник, 4 января, местами пройдет небольшой снег. Ветер северо-западный с переходом на южный умеренный. Столбики термометров ночью покажут -16,-21, при прояснениях до -26, днем -13,-18.

В среду, 5 января, местами по региону пройдет небольшой снег. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит -18,-23, местами -26,-31, днем в северной половине республики -15,-20, в южной половине -8,-13.

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Теги: погода
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