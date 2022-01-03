В России появятся экспресс-тесты для выявления пьяных водителей

12:32, 03 янв 2022

В 2022 году в России появятся экспресс-тесты, способные моментально выявить пьяных водителей. Применение таких тестов должно минимизировать конфликтные ситуации при общении водителей с инспекторами ГИБДД.







«Как ожидается, уже в этом году у инспекторов ГИБДД могут появиться приборы для моментального выявления пьяных водителей на дорогах. Применение подобных средств позволит минимизировать временные затраты при общении водителей с сотрудниками полиции, исключить их субъективизм, предотвратить конфликтные ситуации», — передает ТАСС сообщение правоохранительных органов.



Ранее сообщалось о том, что в России изменили правила получения водительского удостоверения в 2022 году.





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