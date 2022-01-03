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Парад Дедов Морозов в Уфе возглавил Никита Джигурда

Парад Дедов Морозов в Уфе возглавил Никита Джигурда

17:06, 03 янв 2022

В Уфе проходил фестиваль «Терра Зима». И сегодня в столице республики прошёл Парад Дедов Морозов и Снегурочек. 

Шествие зимних волшебников началось от здания  Дома Профсоюзов. У Арт-квадрата они встретились со Снегурочками и вместе дошли до Гостиного двора, где для гостей праздника устроили праздничный концерт.

Всего в параде приняли участие более полутора тысяч новогодних кудесников не только со всех уголков нашей республики, но и из соседних регионов – Свердловской, Челябинской и Ульяновской областей и Республики Татарстан. А главным Дедом Морозом стал гость из Москвы – известный артист Никита Джигурда.


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Источник: gtrk.tv
Фото: gtrk.tv
Теги: Уфа
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