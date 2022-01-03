Парад Дедов Морозов в Уфе возглавил Никита Джигурда

17:06, 03 янв 2022

В Уфе проходил фестиваль «Терра Зима». И сегодня в столице республики прошёл Парад Дедов Морозов и Снегурочек.







Шествие зимних волшебников началось от здания Дома Профсоюзов. У Арт-квадрата они встретились со Снегурочками и вместе дошли до Гостиного двора, где для гостей праздника устроили праздничный концерт.



Всего в параде приняли участие более полутора тысяч новогодних кудесников не только со всех уголков нашей республики, но и из соседних регионов – Свердловской, Челябинской и Ульяновской областей и Республики Татарстан. А главным Дедом Морозом стал гость из Москвы – известный артист Никита Джигурда.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: gtrk.tv