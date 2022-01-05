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В Уфе сотрудники ГИБДД помогли семейной паре добраться до роддома | видео

В Уфе сотрудники ГИБДД помогли семейной паре добраться до роддома | видео

10:44, 05 янв 2022

Недавно уфимская семейная пара Юмагужиных засобиралась в роддом: у будущей мамы подошел срок и нужно было ехать док клиники. По дороге у нее начались схватки, а на Затонском мосту, через который лежал путь в родильное отделение, как назло, начались заторы. Опасаясь, что может опоздать, отец семейства Венер обратился к дежурившим неподалеку сотрудникам ГИБДД.

Инспекторы быстро откликнулись на просьбу и, доложив дежурному об экстренной ситуации включили «мигалки». Чтобы сопроводить роженицу, которая ехала в машине супруга до места назначения. Домчались буквально за 10 минут.

К счастью, в тот день все закончилось хорошо: в роддом семейная пара успела благодаря сопровождению экипажа ГИБДД в составе лейтенанта Камалова и младшего лейтенанта Суняева. А на днях отзывчивых дорожных полицейских пригласили на выписку – у четы Юмагужиных родился здоровый мальчик, сообщает телеканал ГТРК «Башкортостан».

Пара стала родителями во второй раз и решила поблагодарить сотрудников дорожной полиции за помощь и стали искать их через социальные сети. Правда, нашли инспекторов не сразу, но все же смогли пригласить на выписку и лично передать им слова благодарности.


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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: скрин видео
Видео: gtrk.tv
Теги: Уфа
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