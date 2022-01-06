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В Башкирии на смену морозам идут метели

В Башкирии на смену морозам идут метели

10:04, 06 янв 2022

Башгидрометцентр предоставил прогноз погоды на ближайшие дни. Сегодня, 6 января, местами пройдет небольшой снег. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит -23,…-28°, при прояснениях до -33°, в отдельных юго-восточных районах -18,…-23°, днем -7,…-12°.

Завтра, 7 января, также ожидается снег, местами сильный, днем переходящий в снег с дождем. В отдельных районах прогнозируется метель, гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах снежные заносы, накат и гололедица. Ветер ожидается южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит -7,…-12°, днем столбики термометров покажут +2,…-3°.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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