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В Уфе перекроют дороги из-за рождественских богослужений

В Уфе перекроют дороги из-за рождественских богослужений

11:28, 06 янв 2022

В Уфе в ночь с 6 на 7 января в 19 храмах пройдут рождественские богослужения. Как сообщает городская администрация, для безопасности горожан будут перекрыты несколько улиц.

С 20:00 6 января до 08:00 7 января проезд будет ограничен на следующих участках:
улица Маяковского (от улицы Архитектурной до улицы Калинина);
улица Бехтерева (от улицы Менделеева до дома №1/1 по улице Менделеева);
местный проезд вдоль дома №32А по улице Баязита Бикбая, соединяющего улицы Баязита Бикбая и Юрия Гагарина;
улица Кирова (от улицы Айской до улицы Ветошникова);
улица Амурская и улица Крестьянская вдоль Кафедрального собора Рождества Богородицы.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Уфа
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