В Уфе перекроют дороги из-за рождественских богослужений

11:28, 06 янв 2022

В Уфе в ночь с 6 на 7 января в 19 храмах пройдут рождественские богослужения. Как сообщает городская администрация, для безопасности горожан будут перекрыты несколько улиц.



С 20:00 6 января до 08:00 7 января проезд будет ограничен на следующих участках:

улица Маяковского (от улицы Архитектурной до улицы Калинина);

улица Бехтерева (от улицы Менделеева до дома №1/1 по улице Менделеева);

местный проезд вдоль дома №32А по улице Баязита Бикбая, соединяющего улицы Баязита Бикбая и Юрия Гагарина;

улица Кирова (от улицы Айской до улицы Ветошникова);

улица Амурская и улица Крестьянская вдоль Кафедрального собора Рождества Богородицы.

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