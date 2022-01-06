В Уфе перекроют дороги из-за рождественских богослужений
11:28, 06 янв 2022
В Уфе в ночь с 6 на 7 января в 19 храмах пройдут рождественские богослужения. Как сообщает городская администрация, для безопасности горожан будут перекрыты несколько улиц.
С 20:00 6 января до 08:00 7 января проезд будет ограничен на следующих участках: улица Маяковского (от улицы Архитектурной до улицы Калинина); улица Бехтерева (от улицы Менделеева до дома №1/1 по улице Менделеева); местный проезд вдоль дома №32А по улице Баязита Бикбая, соединяющего улицы Баязита Бикбая и Юрия Гагарина; улица Кирова (от улицы Айской до улицы Ветошникова); улица Амурская и улица Крестьянская вдоль Кафедрального собора Рождества Богородицы.