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Безработным россиянам рассказали о новых льготах в 2022 году

Безработным россиянам рассказали о новых льготах в 2022 году

13:46, 06 янв 2022

В этом году список помощи безработным россиянам в центрах занятости расширится. Так, можно будет найти работу в другом регионе или получить новую профессию бесплатно.

Какие еще изменения будут в центрах занятости в 2022 году:

Зарегистрироваться в качестве безработных россиянам в 2022 году станет еще проще — все центры занятости в России, помимо очного, планируется перевести в электронный формат, пишет «Российская газета». Заявление можно будет подать через портал госуслуг или платформу «Работа в России», причем никаких больше документов не потребуется (раньше требовалась трудовая книжка, документ об образовании и так далее).


Пособие по безработице, а также вакансии для граждан, будут присылать удаленно. Теперь не нужно приходить к трудовому инспектору и расписываться за получение выплаты и смотреть предложения по вакансиям в центрах занятости.

В 2022 году через центры занятости можно будет найти работу в другом регионе. Они будут помогать также при переезде, связанном с новым видом деятельности. Такой законопроект готовится к внесению в Госдуму.

Бесплатно повысить квалификацию или получить другую профессию смогут безработные из наиболее уязвимых на рынке труда категорий граждан в возрасте до 35 лет, которые более четырех месяцев не могут найти работу. Это коснется и граждан без профессионального или высшего образования, студентов и матерей с детьми в возрасте до семи лет.


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Источник: ura.news
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