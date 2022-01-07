Ляйсан Утяшева рассказала, чему научил ее дед из Башкирии
20:05, 07 янв 2022
Бывшая российская гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала, кто в детстве учил ее водить машину в Башкирии. Об этом она сообщила сегодня, 7 января.
У себя в Instagram знаменитая спортсменка написала, что водить машину она начала в подростковом возрасте и ей было не страшно.
— Училась водить с 14 лет с дедом в Раевке, — написала она.
Также телеведущая пообещала вновь приехать в Альшеевский район, откуда сама родом и где живут ее бабушка и дедушка.
— В Раевку я приезжаю каждый год, — поделилась знаменитость. — Этим летом приедем полным составом. Раевка для меня — святое.
Ранее Newsbash.ru сообщало о том, что российская бывшая гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева в июле прошлого года приехала вместе с семьей погостить в Альшеевский район.
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