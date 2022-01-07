Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Ляйсан Утяшева рассказала, чему научил ее дед из Башкирии

Ляйсан Утяшева рассказала, чему научил ее дед из Башкирии

20:05, 07 янв 2022

Бывшая российская гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала, кто в детстве учил ее водить машину в Башкирии. Об этом она сообщила сегодня, 7 января.

У себя в Instagram знаменитая спортсменка написала, что водить машину она начала в подростковом возрасте и ей было не страшно.

— Училась водить с 14 лет с дедом в Раевке, — написала она.

Также телеведущая пообещала вновь приехать в Альшеевский район, откуда сама родом и где живут ее бабушка и дедушка.

— В Раевку я приезжаю каждый год, — поделилась знаменитость. — Этим летом приедем полным составом. Раевка для меня — святое.

Ранее Newsbash.ru сообщало о том, что российская бывшая гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева в июле прошлого года приехала вместе с семьей погостить в Альшеевский район.

Читайте также:

Ударила булавой отца: уроженка Башкирии Ляйсан Утяшева призналась, что все детство прожила в испуге
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru
Фото: liasanutiasheva / Instagram.com
Теги: Альшеевский район
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: