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В Башкирии теплая погода сменится морозами

В Башкирии теплая погода сменится морозами

09:53, 08 янв 2022

В Башкирии на смену теплой погоде и снегопадам придет холодная погода без осадков. Прогноз на ближайшие два дня подготовили синоптики Башгидромета.

Так, 8 января днем пройдет небольшой снег, местами до умеренного. В отдельных районах ожидаются гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах будут наблюдаться снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем составит 0,-5°, с понижением к концу дня до -5,-10°.

В воскресенье, 9 января, ночью местами пройдет небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит -15,-20°, при прояснениях до -25°, днем -12,-17°.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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