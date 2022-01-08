В России ГИБДД будет проверять списки учащихся в автошколах

10:18, 08 янв 2022

Так, в приказ МВД России внесены изменения, согласно которым автошколы будут обязаны предоставить в ГИБДД список обучающихся. Данные нужно подать за 10 дней до начала практических занятий по вождению. Их можно будет отправить в экзаменационные подразделения дорожной инспекции через почтовую службу или личный кабинет на сайте госуслуг.







Полученная информация будет тщательно проверяться в ГИБДД на предмет наличия в списке кандидатов в водители лиц, которые были лишены водительских прав или по медицинским показателям имеют противопоказания к управлению автомобилем.



Также будут проверены сведения о медицинском учреждении, которое выдало медсправку. Если выявятся основания для недопуска к учебе на права, то соответствующая информация будет направлена в автошколы в течение трех дней.

Как сообщило агентство ТАСС, по новому положению автошкола будет обязана направить в ГИБДД заявление с указанием числа экзаменуемых, времени проведения экзаменов, в том числе повторных, а также экзаменов на получение категорий транспортных средств. Дорожная инспекция имеет право отказать в назначении места и даты проведения экзамена. Так, основанием для этого является отсутствие лицензии на ведение образовательной деятельности по программам профессионального обучения или прекращение, приостановление ее действия.









Результаты проверки автошкола получает по почте или через сайт госуслуг.



Приказ МВД России будет действовать с 1 марта 2022 года до 1 марта 2028 года.





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