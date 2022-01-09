В Башкирии ушел из жизни паралимпийский чемпион Ирек Маннанов

17:27, 09 янв 2022

Ушел из жизни уроженец Башкирии, паралимпийский чемпион по лыжным гонкам Ирек Маннанов







В Башкирии скончался заслуженный мастер спорта России, двукратный чемпион паралимпийских игр Ирек Маннанов.



Ирек Маннанов с 1998 года выступал за Школу высшего спортивного мастерства (тренеры А. А Гумеров, С. Р. Гумеров), с 1997 года был членом сборной команды России.



Он десятикратный чемпион чемпионата России по лыжным гонкам, четырехкратный серебряный призёр чемпионата России по легкой атлетике в беге на пять тысяч и 10 тысяч метров среди инвалидов по зрению.

Двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы. Чемпион Мира 2003 и 2005 года. Неоднократно становился серебряным и бронзовым призером чемпионатов. Чемпион и призер Паралимпийских игр. Награжден орденами Почета (1998); Дружбы народов (2005); «За заслуги перед Республикой Башкортостан» (2006).



Информация о дате, времени и месте прощания уточняется.





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