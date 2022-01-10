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Жители Башкирии назвали главное событие 2021 года

Жители Башкирии назвали главное событие 2021 года

10:02, 10 янв 2022

Большинство жителей республики признали, что главным событием 2021 года является введение QR-кодов. Опрос провели аналитики онлайн-платформы hh.ru.

Для 64% жителей Башкирии 2021 год запомнился введением QR-кодов. При этом для женщин это событие стало особенно значимым, за него отдали свой голос 63%. Мужчин — 53%. На втором месте опроса — стрельба в школе в Казани. 38% жителей Башкирии посчитали, что эта трагедия стала самым запоминающимся событием 2021 года. Третье место заняли потопы и лесные пожары. Их отметили 29% жителей. Четвертую и пятую строчку рейтинга заняли Всероссийская перепись населения (24%) и сбой в работе крупных социальных сетей (21%).

Меньше всего опрошенных затронула тема Евровидения и вручения Нобелевских премий. Эти события выбрали лишь по 2% респондентов.

Ранее сообщалось, что жители Уфы назвали себя главной достопримечательностью столицы. Популярнее только памятник Салавату Юлаеву.

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Источник: proural.info
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