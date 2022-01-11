Погода в Башкирии на 11 января 2022 года

08:25, 11 янв 2022

Синоптики Башгидромета сообщили, что 11 и 12 января в Башкирии ожидается гололедица и снижение температуры до - 28°. Обильных снегопадов не прогнозируется, но они все же будут.







11 января местами выпадет небольшой снег, на автодорогах сохранится гололед. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура окружающего воздуха в дневное время составит -8-13°.



12 января местами также пройдут небольшие осадки в виде снега, на некоторых участках дорог гололед. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. В ночное время температура воздуха составит -13,-18°, при прояснениях -23,-28°, в дневное время -8,-13°, местами до -18°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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