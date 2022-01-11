В Башкирии запретят заводить пасеки на месте бывших кладбищ и скотомогильников

09:56, 11 янв 2022

Депутаты Курултая планируют рассмотреть изменения закона «О пчеловодстве». Требования коснутся участков, на которых расположены пасеки.







— Предлагается запретить нахождение объектов пчеловодства там, где раньше были кладбища, скотомогильники либо размещались отходы производства и потребления, химические, токсичные, радиоактивные вещества. К использованию для нужд пчеловодства будут разрешены только земли сельхозназначения, участки для ведения личного подсобного хозяйства либо другие земли, если ведение пчеловодства допускается их режимом, — сообщил председатель Госсобрания Константин Толкачев.



Также законопроект направлен на предотвращение отравлений пчел от пестицидов и агрохимикатов. Перед обработкой посевов будут предупреждать ближайшие населенные пункты в радиусе семи километров. Жители должны знать о сроках работ, необходимом периоде для изоляции пчел и об агрохимикатах, которые будут использоваться.

— В последнее время мы наблюдаем неблагоприятную тенденцию снижения численности пчел. Если в 1990 году в России насчитывалось 4,5 миллиона пчелиных семей, в 2019 — только 3,1 миллиона. Летом 2019 года в 30 регионах, включая Башкортостан, наблюдалась массовая гибель пчел. Были подобные случаи и в последующие годы. Одной из основных причин эксперты называют отравление пестицидами. Предлагаемый законопроект призван сохранить численность пчел, высокое качество пчеловодческой продукции и обеспечить экологическое благополучие республики, — сказал Константин Толкачев.

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