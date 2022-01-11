В Уфу доставили уникальный бомбардировщик Су-34

18:09, 11 янв 2022

Несколько дней назад жители поселка Булгаково под Уфой заметили на обочине дороги рядом с аэропортом грузовик с необычным грузом: военный самолет с бортовым номером «01 красный». Судя по внешним признакам, боевая машина вряд ли уже полетит.







Как оказалось, в Уфу прибыла действительно уникальная боевая машина. По данным телеграм-канала Центра анализа стратегий и технологий, который публикует новости мирового рынка вооружений, это бомбардировщик Су-34. Примечательно, что именно этот самолет один из самых первых из этой серии: по некоторым данным впервые он поднялся в небо в 2006 году.

Последние годы службы перед списанием борт «01 красный» провел на авиабазе в Ахтубинске. Теперь один из первых самолетов серии Су-34 станет учебным пособием для студентов Уфимского государственного технического университета (УГАТУ).





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