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В Уфу доставили уникальный бомбардировщик Су-34

В Уфу доставили уникальный бомбардировщик Су-34

18:09, 11 янв 2022

Несколько дней назад жители поселка Булгаково под Уфой заметили на обочине дороги рядом с аэропортом грузовик с необычным грузом: военный самолет с бортовым номером «01 красный». Судя по внешним признакам, боевая машина вряд ли уже полетит.

Как оказалось, в Уфу прибыла действительно уникальная боевая машина. По данным телеграм-канала Центра анализа стратегий и технологий, который публикует новости мирового рынка вооружений, это бомбардировщик Су-34. Примечательно, что именно этот самолет один из самых первых из этой серии: по некоторым данным впервые он поднялся в небо в 2006 году.

Последние годы службы перед списанием борт «01 красный» провел на авиабазе в Ахтубинске. Теперь один из первых самолетов серии Су-34 станет учебным пособием для студентов Уфимского государственного технического университета (УГАТУ).

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Уфа
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