В Башкирии прогнозируются сильные метели

08:22, 13 янв 2022









сообщил, что 13 и 14 января в республике ожидается не благоприятная погода. Синоптики пообещали метели, снежные заносы, гололедицу, а также сильные порывы ветра.

13 января пройдет без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем -11,-16°.



14 января ночью пообещали в северо-западной половине, днем по республике снег. Местами также возможна метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер будет южный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -10,-15°, по юго-востоку республики -18,-23°, днем -5,-10°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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