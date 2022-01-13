В Иркутской области отважные школьники спасли жизнь двум детям и их беременной матери

12:33, 13 янв 2022

Закадычные друзья Данил Мазур и Виктор Носов возвращались со школьных занятий, как вдруг услышали странные звуки - за оградой дома доносился стук по стеклу.



- Стучали настолько сильно, что мы решили узнать, что происходит, - поведал Данил. – Виктор присел на корточки, а я залез на него и заглянул во двор. Увидел, что из окон жилища валит густой дым и женщину, которая кричала за стеклом: «Помогите, у нас пожар, спасите!».







Скомандовав другу, чтобы тот связался со спасателями, Данил перелез через забор. Вызвав пожарных, за ним последовал и Витя. В объятый пламенем дом попасть у них не получилось: окна и дверь были заперты. Выбив оконный проем ногой Данил залез внутрь и увидел сквозь дым беременную женщину.



- Хотел ей помочь, но она закричала, что не может найти в дыму спящих в комнате детей, - делится Данил.



Обмотав нос и рот тряпкой, юноша пополз искать ребятишек на ощупь. На крики никто не отвечал. Двух девочек удалось нащупать возле кровати. Одной из них было 5 лет, другой – около 1 года. Увидев Данила они начали плакать.

На помощь подоспел Виктор. Благодаря своему крепкому телосложению он взял на руки старшего ребенка, а Даня схватил годовалую малышку. По пути ребята подхватили их беременную мать и вместе они благополучно выбрались на улицу через окно.



Узнав о смелости школьников в МЧС решили поощрить школьников.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram