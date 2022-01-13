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Стало известно о состоянии 17-летнего парня из Башкирии, ставшего инвалидом после удаления аппендицита

Стало известно о состоянии 17-летнего парня из Башкирии, ставшего инвалидом после удаления аппендицита

21:28, 13 янв 2022

Напомним, что летом прошлого года после операции произошла остановка сердца Нияза Муллагалимова. Во время реанимации пострадал мозг, в результате чего парнишка превратился в обездвиженного инвалида. Семья винит медиков в том, что они слишком поздно заметили остановку сердца сына. Сейчас следственные органы ведут проверку.

С прошлого месяца Нияз лечится в московском центре мозга и нейротехнологий. Благодаря неравнодушным людям удалось собрать деньги на два реабилитационных курса, при этом первый уже позади.

Как рассказал отчим Нияза, восстановление тяжело, но происходит. Парень сам принимает пищу, у него получается стоять с помощью поддержки, присутствуют попытки сесть в инвалидное кресло.

Разговаривать пока не получается, время от времени он записывает свои просьбы на бумаге. Врачи предполагают полное восстановление, однако для этого предстоит пройти еще много испытаний.

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