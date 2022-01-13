В Башкирии главу Бижбулякского района сопровождали 15 кабанов

21:33, 13 янв 2022

Артур Зарипов, занимающий пост главы администрации Бижбулякского района, направляясь из Уфы в сторону родного муниципалитета, записал видео, с кабанами в главной роли.







Как только Зарипов оказался в своем районе, автомобиль чиновника буквально облепили кабаны. Животные проносились по бокам авто, дав собой полюбоваться, и скрывались за ночным горизонтом. Получился своеобразный кортеж, только без мигалок.



"До этого тоже доводилось их встречать, однако такого количества я не припомню. Больше дюжины особей выпрыгивали словно из ниоткуда. Не удалось сдержать смех", - делится впечатлениями районный глава, и дополняет:

- Много раз подчеркивал, что в Бижбулякском р-не потрясающая природа, настоящий заповедник. Сделаем все возможное, чтобы так было и впредь!





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Фото: скрин видео