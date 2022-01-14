Жители Баймакского района Башкирии попросили Путина помочь достроить местную школу
11:55, 14 янв 2022
Жители села Старый Сибай Баймакского района обратились к Владимиру Путину с просьбой помочь достроить школу. В видеообращении они рассказали, что данную проблему не могут решить уже более 10 лет.
По их словам, в 2011 году произошло обрушение одной части стены старой школы. Однако только в 2018-м здание признали аварийным. К строительству нового образовательного учреждения приступили в 2020 году, обещая сдать объект к первому сентября 2021 года. Сейчас стройку заморозили, сменилось уже три подрядчика.
«С марта 2019 года наши дети учатся где попало. Начальные классы учатся в здании детского сада, музыкальной школы, клуба. А учащихся 5-11 классов возят в соседний город Сибай в шести школьных автобусах», — рассказали жители.
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