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Россиянам рассказали, при каких условиях можно раньше выйти на пенсию

Россиянам рассказали, при каких условиях можно раньше выйти на пенсию

11:06, 15 янв 2022

Условия для досрочного выхода на пенсию жителям России назвала Юлия Финогенова — Профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова — в беседе с «Прайм».

Получить пенсионное удостоверение раньше положенного (в 2022 г. в РФ женщины выходят на пенсию в 58 лет, мужчины — в 63 года) можно при наличии продолжительного стажа работы (выслуги лет). Стаж мужчин должен составлять не менее 42 лет, женщин — 37 лет. При этом данная возможность ограничена по возрасту: мужчины — не младше 60 лет, женщины — старше 55 лет.

Досрочная пенсия полагается и гражданам РФ, работающим на вредных производствах. Также на 3 года раньше выходят на пенсию родители троих детей. Если детей четверо, пенсионером можно стать на 4 года раньше.

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Источник: regnum.ru
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