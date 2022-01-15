В школах Башкирии объявили о сборе заявлений на вакцинацию детей от коронавируса

13:13, 15 янв 2022

Родители школьников в Башкирии получают от учителей сообщения с просьбой дать письменное согласие на вакцинацию детей от коронавируса. Об этом ряд из них рассказали сегодня, 15 января.



При этом уведомление по родительским чатам в мессенджерах было разослано вчера, а срок для дачи согласия установлен на 17 января.



— В пятницу попросили написать письмо с согласием в свободной форме до понедельника. Ничего не объясняют, всё в последнюю минуту, — сообщила мама одного из школьников.



Мы обратились в Министерство образования. В пресс-службе ведомства пообещали уточнить информацию. На момент публикации ответа не поступило.



Ранее сообщалось о том, что в Башкортостане увеличилось число заразившихся омикрон-штаммом коронавируса.



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