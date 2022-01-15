Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В школах Башкирии объявили о сборе заявлений на вакцинацию детей от коронавируса

В школах Башкирии объявили о сборе заявлений на вакцинацию детей от коронавируса

13:13, 15 янв 2022

Родители школьников в Башкирии получают от учителей сообщения с просьбой дать письменное согласие на вакцинацию детей от коронавируса. Об этом ряд из них рассказали сегодня, 15 января.

При этом уведомление по родительским чатам в мессенджерах было разослано вчера, а срок для дачи согласия установлен на 17 января.

— В пятницу попросили написать письмо с согласием в свободной форме до понедельника. Ничего не объясняют, всё в последнюю минуту, — сообщила мама одного из школьников.

Мы обратились в Министерство образования. В пресс-службе ведомства пообещали уточнить информацию. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее сообщалось о том, что в Башкортостане увеличилось число заразившихся омикрон-штаммом коронавируса.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: ufa1.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии вакцинация
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: