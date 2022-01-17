Погода в Башкортостане 17 января 2022 года: пройдут снегопады

08:18, 17 янв 2022

В Башкирии в ближайшие два дня снегопад несколько ослабится. Однако в понедельник ожидаются неблагоприятные погодные явления, передают синоптики Башгидромета.



Так, 17 января днем пройдет небольшой снег, местами до умеренного. В отдельных районах прогнозируются метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем составит-9,-14°.







18 января так же ожидается небольшой снег, по югу до умеренного. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит -14,-19°, днем -8,-13°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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