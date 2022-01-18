Погода в Башкирии 18 января 2022: усилится ветер

08:05, 18 янв 2022

Башгидрометцентр предупредил об ухудшении погодных условий в Башкирии. В некоторых районах республики ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 18 метров в секунду.



18 января пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог снежный накат и гололедица. Ветер юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем -6,-11°.







19 января так же ожидается небольшой снег, местами гололед. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -6,-11°, при прояснениях -12,-17°, днем -3,-8°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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