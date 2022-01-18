В Башкирии, из-за нежелания вакцинироваться, уволили многодетного отца

13:58, 18 янв 2022

Многодетный отец Юрий Крылов обратился к руководителю фракции "Справедливая Россия - за правду" в Государственной Думе ФС РФ Сергею Миронову, после чего ему пришел официальный ответ. По его словам, он планирует жаловаться и в международные организации по защите прав человека.



Еще 18 декабря в Башкирии начали отстранять от работы тех, у кого нет QR-кода. В числе тех, кто попал под увольнение из-за отсутствия сертификата о прививки оказался многодетный отец четырех детей Юрий Крылов.



Как говорит сам Юрий, его жена сейчас находится в декрете с новорожденным ребенком, а он сам работал водителем мобильной бригады в геронтологическом центре "Именлек". Приказ об увольнении вышел еще 20 декабря.



Многодетный отец обратился к руководителю фракции "Справедливая Россия - за правду" в Государственной Думе ФС РФ Сергею Миронову, после чего Юрий поделился с редакцией MKset официальным ответом.



"С большим вниманием ознакомился с Вашим письмом. Позиция нашей партии по обозначенному Вами вопросу однозначна: мы выступаем против обязательной вакцинации и считаем, что она должна быть исключительно добровольной. В настоящее время право отказаться от вакцинации закреплено на уровне федерального законодательства. На основании Вашего обращения мной был подготовлен и направлен депутатский запрос прокурору Республики Башкортостан с просьбой проверить изложенные Вами факты и привлечь к ответственности виновных лиц. Хочу Вас заверить, что и я, и мои соратники по партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ всегда последовательно отстаивали и будем в дальнейшем отстаивать права наших граждан и требовать наказания за любые их нарушения," - сообщается в ответном письме.









Юрий Крылов также планирует жаловаться в международные организации по защите прав и интересов и отстаивать свое мнение. Он считает, что вакцинация должна быть исключительно добровольной, так как с момента испытаний вакцины еще не прошло пяти лет.





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