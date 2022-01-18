В столице Башкортостана мужчина вытащил тонущего в реке старика
19:12, 18 янв 2022
Во второй половине дня 1-го января неподалеку от берега реки в Сипайлово Юрий Григорьев прогуливался с семьей и катал детей на тюбинге. Неожиданно раздались призывы о помощи.
В пятнадцати метрах от берега тонул пожилой мужчина. Юрий не побоялся хрупкого льда - улегся на него всем телом и, буксируя перед собой тюбинг, дополз до пожилого человека. Сперва достать его не удавалось.
В итоге Григорьев взял утопающего за руки, поместил на "ватрушку" и дотащил до берега. Затем он раздел мокрого мужчину, отдал свою куртку и благополучно передал подоспевшим спасателям.
Пострадавшему 79 лет, он направился к речке, чтобы набрать воды. Сам же герой трудится слесарем в ТЭЦ-2 города Уфы.