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В Башкирии погорельцев переселили в комнату с плесенью

В Башкирии погорельцев переселили в комнату с плесенью

14:25, 19 янв 2022

К Лии Хафизовой за помощью обратились жители Бирского района Башкирии. Об этом она написала в социальных сетях. Многодетная семья лишилась жилья из-за пожара. Потому их заселили в комнату в общежитии кирпичного завода в селе Пономаревка.



По словам Лии Хафизовой, половину площади занимает душевая, оставшуюся — жилое помещение. На этих метрах живет семья с тремя детьми. В комнате не только холодно и сыро, но и опасно. Помещение просто пропитано плесенью. Как отметила депутат, младший ребенок вынужден пользоваться ингалятором, а врачи подтвердили, что проблемы ребенка связаны именно с плесенью.

— Чиновники при осмотре крошечной комнатки заявили, что в проблеме с плесенью они сами и виноваты — живут в маленьком помещении впятером, да еще и белье в нем сушат, — написала Лия Хафизова.

Депутат Госсобрания — Курултая готовит запросы. Она хочет разобраться в том, почему семье дали комнату с плесенью, почему состояние жилья не оценивалось и почем с момента постройки здания в нем не было ремонта.

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Источник: proural.info
Фото: с личной страницы Лии Хафизовой
Теги: Бирский район
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