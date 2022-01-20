Погода в Башкирии 20 января 2022: ожидается понижение температуры

08:06, 20 янв 2022

Башгидрометцентр сообщил прогноз погоды на 20 и 21 января. По информации метеорологов, в республике до -25° понизится температура воздуха. Синоптики пообещали также гололедицу и снежный накат.







20 января пройдет небольшой снег, на дорогах будет гололедица, снежный накат. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздухапо югу до -14°.



21 января день пройдет без существенных осадков, в северных районах небольшой снег. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -14,-19°, местами -20,-25°, в северо-западных районах -9,-14°, днем -10,-15°, в северо-западных районах -5,-10°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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