Погода в Башкирии 20 января 2022: ожидается понижение температуры
08:06, 20 янв 2022
Башгидрометцентр сообщил прогноз погоды на 20 и 21 января. По информации метеорологов, в республике до -25° понизится температура воздуха. Синоптики пообещали также гололедицу и снежный накат.
20 января пройдет небольшой снег, на дорогах будет гололедица, снежный накат. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздухапо югу до -14°.
21 января день пройдет без существенных осадков, в северных районах небольшой снег. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -14,-19°, местами -20,-25°, в северо-западных районах -9,-14°, днем -10,-15°, в северо-западных районах -5,-10°.