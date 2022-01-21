Погода в Башкирии 21 января 2022: похолодает до -26 градусов
08:03, 21 янв 2022
Башгидрометцентр сообщил о характере погоды на ближайшие два дня. По ожиданиям синоптиков, в республике 21 и 22 января пообещали понижение температуры, снегопадов и гололедицы в прогнозе нет.
21 января существенных осадков не ожидается, ветер пообещали южный умеренный. Температура воздуха днем достигнет -10,-15°, в северо-западных районах -5,-10°.
22 января также без существенных осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -14,-19°, местами -21,-26°, днем -9,-14°.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
Источник:
gorobzor.ru
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