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Погода в Башкирии 21 января 2022: похолодает до -26 градусов

Погода в Башкирии 21 января 2022: похолодает до -26 градусов

08:03, 21 янв 2022

Башгидрометцентр сообщил о характере погоды на ближайшие два дня. По ожиданиям синоптиков, в республике 21 и 22 января пообещали понижение температуры, снегопадов и гололедицы в прогнозе нет. 

21 января существенных осадков не ожидается, ветер пообещали южный умеренный. Температура воздуха днем достигнет -10,-15°, в северо-западных районах -5,-10°.



22 января также без существенных осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -14,-19°, местами -21,-26°, днем -9,-14°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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