"Потеряешь все: честь, достоинство и себя": уфимка пожаловалась на городские маршрутки

12:20, 21 янв 2022

Женщина ждет приглашения на «Транспортный час», чтобы рассказать ездящим на машинах чиновникам, как «удобно и комфортно» жителям.







Олеся Нематова из Уфы опубликовала в социальных сетях фото и видео из салона автобуса «Башавтотранса». Очевидно, терпение у уфимки закончилось. Она рассказала о маршруте № 226. Автобус забивается пассажирами в самом начале следования. По словам женщины, давка — ежедневное «развлечение» горожан. Олеся Нематова попросила власти пригласить ее на «Транспортный час», чтобы рассказать чиновникам, как людям «комфортно и удобно». Еще лучше, чтобы госслужащие опробовали это на себе.

— В нашем автобусе потеряешь все: честь, достоинство и себя. Потому что если ты не будешь наглым, дерзким, ты в него не зайдешь. Так и будешь стоять на остановке, мерзнуть и опаздывать, — написала Олеся Нематова. — Не надо слушать доклады людей, которые не знают, что такое общественный транспорт. Априори не знают. Потому что они передвигаются на своих машинах. Пересадите их на автобусы, чтобы они изнутри почувствовали себя ущербными, как мы. Чтобы им тоже наступали на ноги, чтобы они летали по салону из-за резкого торможения, падали на кого-нибудь. Сколько можно просить решить этот вопрос. Техас по сравнению с нами — цветочки.





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Фото: с личной страницы Олеси Нематовой