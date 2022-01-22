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Погода в Башкирии 22 января 2022 года: существенно похолодает

Погода в Башкирии 22 января 2022 года: существенно похолодает

09:57, 22 янв 2022

«Башгидрометцентр» сообщил прогноз погоды на выходные. По информации метеорологов, 22 и 23 января ожидается понижение температуры до -28°.

22 января будет без существенных осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем -7,-12°, местами до -17°.

23 января преимущественно будет без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью -15,-20°, местами -23,-28°, днем -9,-14°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
 
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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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