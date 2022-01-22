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В Башкирии нынешним летом прогнозируют аномальную засуху

В Башкирии нынешним летом прогнозируют аномальную засуху

12:49, 22 янв 2022

Эксперты Национального союза агростраховщиков сообщили, что в этом году остается актуальным риск засухи для регионов Поволжья. В их число вошла в том числе и Башкирия.



В своем прогнозе эксперты опирались на ситуацию, которая сформировалась за период с 1 сентября по 16 января. Результаты исследования показали, что наиболее опасное положение складывается в Башкирии, Челябинской области, Оренбургской, Курганской и Свердловской областях.

Итоги показали, что на этих территориях наблюдается дефицит влаги в почве – снижение составило 20% от многолетних значений. Президент союза Корней Биждов сообщил, что все еще может поменяться, но если не пополнятся запасы влаги, то нужно ожидать массовой гибели посевов.

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Источник: www.ufa.kp.ru
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