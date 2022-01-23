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Погода в Башкирии 23 января 2022: сохранится морозная погода

Погода в Башкирии 23 января 2022: сохранится морозная погода

11:06, 23 янв 2022 Башгидрометцентр сообщил, что в республике 23 и 24 января по-прежнему сохранится морозная погода. Температура воздуха максимально опустится до -28°.

23 января метеорологи пообещали, что осадков не будет. Ветер ожидается слабый, переменных направлений. Днем температура вохдуха составит днем -9,-14°.

 24 января также будет преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью -15,-20°, местами -23,-28°, днем -9,-14°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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