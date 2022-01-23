Погода в Башкирии 23 января 2022: сохранится морозная погода

11:06, 23 янв 2022

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сообщил, что в республике 23 и 24 января по-прежнему сохранится морозная погода. Температура воздуха максимально опустится до -28°.метеорологи пообещали, что осадков не будет. Ветер ожидается слабый, переменных направлений. Днем температура вохдуха составит днем -9,-14°.также будет преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью -15,-20°, местами -23,-28°, днем -9,-14°.