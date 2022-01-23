Жителей Нефтекамска возмутило оформление витрины магазина нижнего белья

19:38, 23 янв 2022

На днях жительница Нефтекамска пожаловалась в соцсетях на один из магазинов одежды и нижнего белья, расположенный на Комсомольском проспекте. Женщина заявила, что оформление наружной витрины в этом магазине может быть чрезмерно вызывающим и возмутительным.







- Если обойтись без ханжества, насколько допустимо подобное оформление витрины магазина? Нормально ли будет пройтись мимо нее с детьми? – задала вопрос женщина в одном из городских сообществ в соцсетях.



Мнение жителей Нефтекамска по этому вопросу разделилось. Одна группа пользователей в комментариях называла подобное оформление недопустимым, а другая – нормальным. Ответить на вопрос, нарушает ли такая витрина какие-либо законы, никто из них так и не смог.

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