Погода в Башкирии 24 января 2022 года: морозы станут крепче

08:04, 24 янв 2022









сообщил, что в республике 24 и 25 января по-прежнему сохранится морозная погода без существенных осадков. Температура воздуха максимально опустится до -28°.день пройдет без существенных осадков, по северо-западу местами небольшой снег. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем -8,-13°, по северо-западу -12,-17°, в горных районах до -28°, .

25 января также будет преимущественно без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -13,-18°, местами -23,-28°, днем -8,-13°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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