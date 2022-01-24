Погода в Башкирии 24 января 2022 года: морозы станут крепче
08:04, 24 янв 2022Башгидрометцентр сообщил, что в республике 24 и 25 января по-прежнему сохранится морозная погода без существенных осадков. Температура воздуха максимально опустится до -28°.
24 января день пройдет без существенных осадков, по северо-западу местами небольшой снег. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем -8,-13°, по северо-западу -12,-17°, в горных районах до -28°, .
25 января также будет преимущественно без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -13,-18°, местами -23,-28°, днем -8,-13°.