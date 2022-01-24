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В феврале 2022 года россияне отдохнут 9 дней

В феврале 2022 года россияне отдохнут 9 дней

09:28, 24 янв 2022

В общей сложности россияне отдохнут 118 дней в 2022 году. Информацию об этом можно посмотреть в календаре Минтруда.



Россияне в этом году будут отдыхать в общей сложности 118 дней. Информация об этом следует из утвержденного календаря Минтруда, в котором указаны выходные и праздничные дни.

В феврале в Башкирии, как и во всей России, жители будут отдыхать 9 дней, один из которых будет сокращенным. Известно, что в феврале будет дополнительный выходной в честь Дня защитника Отечества. В этом году он выпадет на среду, 23 февраля. Предпраздничный рабочий день сократится на час.

Ранее Российское правительство утвердило перенос выходных дней на 2022 год. Согласно календарю, опубликованному в Телеграм-канале кабмина, новогодние каникулы продлятся 10 дней, а майские — с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

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Источник: mkset.ru
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