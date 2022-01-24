На кладбищах Уфы из-за коронавируса заканчиваются места для захоронений

14:11, 24 янв 2022

В Уфе раньше положенного срока закончатся места на кладбищах. Всё из-за неблагоприятной эпидобстановки. Об этом сегодня, 24 января, сообщили в столичной мэрии. Сейчас всех хоронят на единственном действующем городском кладбище «Северное-2» в Тимашево. Под свежие захоронения сформировали земельный участок под новое кладбище.







«Городское кладбище № 10» — это новое кладбище на территории Северной промзоны. В 2,5 км от «Северного-2» и 1,5 км от «Северного».



Осенью прошлого года мэрия начала работы по устройству подъездной дороги к новому кладбищу. Работы будут продолжены и весной.



— С 1 февраля 2022 года до начала весенней распутицы все новые захоронения будут осуществляться на «Городском кладбище № 10». На кладбищах «Северное» и «Северное-2» будут разрешены только родственные захоронения в порядке, установленном муниципальными актами, — рассказали в мэрии.

Чиновники пообещали, что в апреле-мае и при проведении работ по устройству твердого покрытия подъездных путей, захоронения временно будут возвращены на кладбище «Северное-2». После окончания строительных работ все новые захоронения граждан города Уфы будут выполняться на «Городском кладбище № 10».

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