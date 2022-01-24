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Россиян рассмешил внедорожник, который оставили на свалке мусора

Россиян рассмешил внедорожник, который оставили на свалке мусора

22:57, 24 янв 2022

Пользователей соцсетей рассмешил внедорожник, который оставили на свалке мусора

На размещенном в интернете фото видно, как кто-то из владельцев, припарковал свой автомобиль прямо посреди мусорных контейнеров. «Немного о положении дел с парковкой в Изумрудных холмах», — оставил подпись автор фотографии, намекая на сложности с парковочными местами в подмосковном Красногорске.

Комментаторы, смотря на фотографии стоящей на помойке машины, вспомнили некогда популярную передачу «Наша Раша», где паре бомжей с элитной Рублевки было не привыкать к шикарным вещам на свалке.

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