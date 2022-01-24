Россиян рассмешил внедорожник, который оставили на свалке мусора

22:57, 24 янв 2022

Пользователей соцсетей рассмешил внедорожник, который оставили на свалке мусора



На размещенном в интернете фото видно, как кто-то из владельцев, припарковал свой автомобиль прямо посреди мусорных контейнеров. «Немного о положении дел с парковкой в Изумрудных холмах», — оставил подпись автор фотографии, намекая на сложности с парковочными местами в подмосковном Красногорске.



Комментаторы, смотря на фотографии стоящей на помойке машины, вспомнили некогда популярную передачу «Наша Раша», где паре бомжей с элитной Рублевки было не привыкать к шикарным вещам на свалке.



Читайте также: В России стая собак едва не разорвала взрослого мужчину

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram