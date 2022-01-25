Погода в Башкортостане 25 января 2022 года: -28 градусов и изморозь
08:02, 25 янв 2022
Башгидрометцентр сообщил прогноз погоды на ближайшие два дня. По прогнозу синоптиков, 25 и 26 января температура воздуха максимально опустится до -28°. Синоптики также предупредили о снежном накате, изморози и гололедице.
25 января пройдет без существенных осадков. Ветер ожидается южный умеренный. Температура воздуха ночью -13,-18°, местами -23,-28°, днем -8,-13°.
26 января также без существенных осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -13,-18°, местами -23,-28°, днем -8,-13°.