Погода в Башкортостане 25 января 2022 года: -28 градусов и изморозь

08:02, 25 янв 2022

Башгидрометцентр сообщил прогноз погоды на ближайшие два дня. По прогнозу синоптиков, 25 и 26 января температура воздуха максимально опустится до -28°. Синоптики также предупредили о снежном накате, изморози и гололедице.







25 января пройдет без существенных осадков. Ветер ожидается южный умеренный. Температура воздуха ночью -13,-18°, местами -23,-28°, днем -8,-13°.



26 января также без существенных осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -13,-18°, местами -23,-28°, днем -8,-13°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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